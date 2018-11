"Gabriela Firea se victimizeaza si vrea sa mute discutia de la administratia Capitalei la politica. Este, de altfel, varianta facila pentru orice demnitar fara rezultate. Gabrielei Firea ii este mai usor sa gaseasca vinovati decat sa gaseasca solutii.

Insa un lucru este cert: timp de doi ani si jumatate, actualul primar a avut (si inca are din cate stiu) o majoritate confortabila in Consiliu. Cu toate acestea nu a facut absolut nimic. Totul in Bucuresti merge mai prost, iar banii cetatenilor sunt risipiti fara niciun rezultat concret.

Rolul de victima in care pozeaza acum nu explica si, in niciun caz, nu scuza blocajele interminabile din trafic, mizeria din oras, starea deplorabila a spitalelor, proiectele de infrastructura incepute si neterminate sau criza RADET. De asemenea, batalia din PSD nu are nicio legatura cu incapacitatea cronica a primarului Capitalei de a gestiona probleme ce tin exclusiv de oras: urbanismul derogatoriu, transportul public, Planul Urbanistic General, poluarea din Bucuresti, spatiile verzi si toate celelalte. Gabriela Firea nu si-a respectat niciuna dintre promisiunile de campanie. Iar pentru asta, singurul vinovat este incompetenta de care a dat dovada in mod sistematic.

Gabriela Firea este o calamitate pentru Bucuresti, la fel cum Liviu Dragnea este o calamitate pentru Romania", a scris Roxana Wring pe Facebook.