"Romania se pregateste sa preia la 1 Ianuarie presedintia semestriala Consiliului Uniunii Europene/ Doamna Viorica Dancila si 'Echipa' guvernamentala a Dlui Liviu Dragnea vor reprezenta Romania timp de 6 luni in toate procesele de coordonare a activitatii europene (BREXIT, viitorul buget al UE, migratia , piata europeana a muncii, armata europeana, securitatea energetica, schimbarile climatice samd) - in plus va gestiona si perioada de alegeri pentru Parlamentul European si o noua Comisie!!!!

Preocuparea principala a Partidului ProRomania va fi in aceste 6 luni in directia sprijinirii pozitiilor si intereselor nationale ale Romaniei pe plan european/ cu resurse umane, initiative si proiecte concrete si suport politic/ Echipa ProRomania considera ca sunt cativa (foarte putini din pacate) romani - ministrii Teodor Melescanu si George Ciamba, comisarul european Corina Cretu sau ambasadorul nostru la UE Luminita Odobescu - capabili sa 'repare' si sa salveze imaginea tarii noastre in fata gravelor prejudicii cauzate de incultura, incompetenta si impostura Premierului si a restului evhipei guvernamentale.

Cred ca este datoria ProRomania dar si a celorlalte forte politice, a Presedintelui si a institutiilor Statului ca , timp de 6 luni, sa puna impreuna toate resursele pozitive disponibile pentru a salva pozitiq si imaginea Romaniei in Europa / nu trebuie sa asistam cinic si egoist la dezastrul produs de Echipa 'Dancila - Dragnea'; in final rusinea lor se va reflecta asupra intregii tari iar nota de plata va fi achitata de toti romanii/



Situatia din PSD este, pana la urma, problema actualilor conducatori ai Partidului si ai celor care ii accepta fara sa faca nimic - cel care asista pasiv la abuzuri este complice si mu victima / Liviu Dragnea speculeaza foarte bine pe de o parte lasitatea, oportunismul si lacomia celor care sunt numiti in functii si, pe de alta parte, lipsa de viziune , de curaj si de leadership a “opozantilor” sai ( cu singura exceptie reprezentata de Gabriela Firea) ; in plus foloseste eficient reteaua mafiota a 'vanatorilor' de pe terenurile TELDRUM pentru a deturna banii publici si a-i folosi pentru a cumpara mass media si sprijin politic; faptul ca actualii lideri sunt toti 'traseisti' veniti din alte partide explica lipsa totala a unei ideologii si a unor valori sanatoase; avand ca unic program de guvernare schimbarea legilor penale pentru a-i scapa pe cativa de inchisoare este o strategie cinica si, in final, pierzatoare - dar acum este Partidul lor si fac ce vor ei cu acesta.

La ProRomania suntem pregatiti cu oameni si proiecte pentru cele 6 luni de Presedintie a UE / speram insa sa nu fim singuri in acest efort - doar unirea fortelor pozitive ne poate salva!", a scris Victor Ponta pe Facebook.