"Imi inchei mandatul la varful Ministerului Apararii Nationale.

A fost cea mai onoranta, mai solicitanta, dar si mai plina de satisfactii perioada din intreaga mea cariera politica, in care am incercat sa imi servesc Patria in mod integru, cu daruire, demnitate si profesionalism.



Am avut privilegiul de a cunoaste, in aceste 14 luni, Armata Romaniei ca pe o familie mare, unita si statornica, depozitara a patriotismului autentic, a sacrificului de sine nu la simplu nivel declarativ, ci demonstrat zi de zi.

Am fost primit, in fiecare garnizoana, cu camaraderie si caldura, am invatat enorm de la fiecare dintre militarii cu care am lucrat, indiferent de grad sau functie.

Sunt absolut convins ca vor acorda acelasi respect si vor raspunde cu aceeasi eficienta celui care va prelua, in perioada imediat urmatoare, mandatul Apararii, si ca il vor spijini pentru a duce mai departe proiectele esentiale aflate in derulare.

Guvernul Romaniei va continua sa isi respecte cu acuratete angajamentele asumate prin Programul de Guvernare in domeniul Apararii. Romania a alocat pentru al doilea an consecutiv 2% din PIB pentru aparare, conform deciziei Parlamentului Romaniei si a Guvernului.

Am prevazut deja in Proiectul de buget pentru anul 2019 alocarea a 2% din PIB. Acest lucru va permite o abordare robusta a programelor strategice de inzestrare, care au inregistrat evolutii majore in acest an si care vor continua, sunt convins, cu o si mai mare anvergura, pe masura provocarilor care ne stau in fata, la nivel regional si in context aliat.



Multumesc echipei de conducere, secretarilor de stat, sefului Statului Major al Apararii, precum si sefilor categoriilor de arme, care m-au sprijinit si alaturi de care am pregatit deciziile majore luate in aceste 14 luni.

As vrea sa multumesc in mod special camarazilor din toate structurile militare, active, in rezerva sau in retragere, veteranilor de razboi, veteranilor din teatre si familiilor acestora pentru faptul ca mi-au permis sa le fiu alaturi si mi-au oferit posibilitatea unei colaborari oneste si productive. Toate actele normative lucrate impreuna isi vor urma parcursul in regim alert si, ma angajez ca acestea vor fi aprobate in Guvern si Parlament cu maxima celeritate.

Desigur, tin sa multumesc presedintelui Dragnea pentru increderea acordata la incredintarea mandatului si doamnei prim-ministru Viorica Dancila pentru privilegiul de a fi putut fi parte a Cabinetului sau.

As vrea sa urez mult succes ministrului Les, care isi va incepe munca dupa investirea ca ministru al apararii nationale.

In ceea ce ma priveste, voi continua sa sprijin din toate puterile proiectele Armatei Romaniei, de pe pozitia de senator ales si din functia politica pe care mi-am asumat-o, convins fiind ca niciun efort nu poate fi prea mare atunci cand vorbim despre securitatea si apararea natiunii noastre!

Va multumesc, dragi camarazi, pentru ca mi-ati facut onoarea de a fi parte din minunata familie a Armatei Romaniei!

Respect militarilor romani, oriunde s-ar afla!

Onoare si Patrie!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.