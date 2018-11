"Nu mi-a placut gestul. Dar probabil domnul Iordache, care, repet, s-o fi inspirat din dl. Iohannis - care atunci cand facea referinta la niste placute de inmatriculare spunea: 'domnule, astea sunt opinii politice' - asa s-o fi gandit si el, o fi luat de bun ce a spus presedintele si nu stiu ce a avut in minte. Nu sunt de acord cu el, nu am fost niciodata de acord cu asemenea gesturi si consider ca a fost o foarte mare greseala", a declarat Liviu Dragnea, chestionat in legatura cu gestul facut saptamana trecuta de Florin Iordache, potrivit jurnalul.ro.

In egala masura, intrebat daca Iordache ar trebui sa fie sanctionat, raspunsul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Ar trebui sa fie sanctionat asa cum au fost sanctionati si ceilalti parlamentari de la alte partide, in special de la USR, cand au facut gesturi si mai urate".

Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei si vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a facut saptamana trecuta un gest obscen catre opozitie chiar in plenul Parlamentului.