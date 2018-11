"Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - am propus revenirea unui fost ministru in echipa guvernamentala, este vorba despre domnul Ilan Laufer. Ministerul Apararii Nationale - dupa cum stiti, Mihai Fifor si-a dat demisia si se va ocupa de departamentele din cadrul partidului. In aceasta situatie vreau sa-i multumesc domnului Mihai Fifor pentru activitatea sa, lasa un minister la cheie, iar la acest minister l-am propus pe Gabriel Les, care a mai avut functia de ministru al Apararii Nationale", a informat Dancila, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, potrivit jurnalul.ro.

Lia Olguta Vasilescu are capacitatea de a duce la bun sfarsit proiecte majore

", a mentionat prim-ministrul.

Potrivit Vioricai Dancila, la Ministerul Economiei era nevoie de o persoana cu autoritate.

Urmatoarea echipa guvernamentala o sa fie una care sa aduca plusvaloare

", a spus Dancila.", a sustinut Dancila.