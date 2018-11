Intrebat daca lideri PSD si actionari TelDrum au participat la aceleasi partide de vanatoare unde au discutat despre contracte pe bani publici, Dragnea a spus ca acestea sunt niste prostii.

"Nu cred asa ceva. Sunt niste prostii, asta va pot raspunde. Eu nu am participat la nicio partida de vanatoare unde lideri politici au discutat cu actionari de la vreo companie despre contracte. Eu la asa ceva nu am participat", a sustinut Dragnea, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca cei care sunt curiosi sa afle cu cine a fost el la vanatoare afla de la DNA, scrie Agerpres.

"In legatura cu Rise Project am o intrebare. Cum au ajuns la Rise Project niste documente in conditiile in care inainte ajunsesera la DNA? Asta e o intrebare banala si timida, la care sigur ca cineva va da raspunsul la un moment dat", a afirmat liderul PSD.

Intrebat cum isi explica ca apare in fotografii din urma cu 3-4 ani impreuna cu Petre Pitis la vanatoare, in conditiile in care a afirmat ca nu l-a mai vazut pe acesta de 10-15 ani, Liviu Dragnea a mentionat ca nu stie despre ce fotografii este vorba.

"Eu cred ca am fost la sute de partide de vanatoare, stiu ca la acele partide de vanatoare de pe tot cuprinsul tarii, cred ca erau zeci de actionari la diverse companii. Si cu mana intoarsa la spate nu cred ca pot sa imi aduc aminte pe toti cei cu care m-am vazut sau de toti cei care au participat la vanatoare. (...) Intrebarea mea este foarte simpla si vorbesc mai tare ca sa auda si DNA, a merge la o partida de vanatoare este o infractiune? Sunt oameni chemati la DNA sa fie intrebati de vanatori, de regulile de la vanatoare. Pana la urma, cred ca ar trebui sa fie chemati si mistretii si iepurii si vulpile, fazanii si aia chiar ar trebui arestati", a afirmat el.