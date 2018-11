"Nu stiu daca ati remarcat, dar Dragnea e ca la vanatoare, si-a transformat partidul, cum zice el, in mistreti, fazani, iepuri. Il mai impusca pe cate unul. Mistretii sunt baroni locali. Mai impusca cate un baron, dar nu-l omoara. Nu vedeti ca-i recupereaza? Pe Badalau l-a dat afara din functia de presedinte executiv, dupa care l-a recuperat ministru al Economiei, sigur ca nu are nicio legatura cu economia. Singura treaba a lui Badalau e cu agricultura si este adevarat ca se mai ocupa si de balastiere ilegale si de contracte de realizari de apa si canal cu firma pe care o are, dar cu economia nu are nicio treaba omul asta, el e cu agricultura. De altfel, el e si cercetat pentru evaziunea fiscala a unor firme din domeniul agriculturii. (...)

Dupa parerea mea, papagalul zilei astazi este Fifor. (...) Sa stai ca un fazan jumulit, impuscat, dar nu prea tare, sa accepti sa te puna Dragnea presedinte peste o entitate care nu mai functioneaza. (...) El o sa zica 'nu, nu m-a dat afara Dragnea, mi-am dat demisia singur, demn'. L-au tinut ca pe un fazan jumulit de pene, ca sa-i dea lui Dragnea satisfactia sa arate lumii: 'Uite, domne, l-am omorat si asta sta alaturi de mine'", a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV, potrivit Ziare.com.



El a mai sustinut ca desi Paul Stanescu a fost remaniat, el va fi recuperat de Dragnea. Orban a criticat si numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educatiei.

"Sa accepti sa te puna acest individ in orice pozitie, sa te duci sa accepti sa te puna ministru al Educatiei arata ca oamenii acestia nu au nimic sfant, nu au niciun principiu, nu au nicio regula", a adaugat Orban.