Anterior, deputatul liberal Florin Roman ii solicitase sa dea dovada de onoare si sa-si ceara scuze.

"In numele grupului PNL, va solicit domnule vicepresedinte al Camerei Deputatilor Florin Iordache sa dati dovada de onoare si dupa ce saptamana trecuta ati pangarit acest templu al democratiei aratand salii, colegilor parlamentari si unei intregi tari acele gesturi obscene fara sa va cereti scuze, astazi am inteles ca ati recidivat din nou la Biroul permanent si ati simtit nevoia din nou sa intelegeti ca nu ati inteles nimic. Prin urmare, incepand de astazi, in fiecare zi, PNL va cere de la tribuna demisia dumneavoastra din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor si poate, daca va ganditi la aceasta institutie, veti intelege ca ati gresit, ca trebuie sa va cereti scuze si trebuie sa reparati acest gest. Daca nu, veti ramane in istoria acestui Parlament, de mana cu un alt coleg care a facut un gest identic, nesanctionat la momentul respectiv, veti ramane, din pacate, domnule Iordache in istoria neagra a acestui Parlament. Asteptam scuze din partea dumneavoastra si asteptam un gest de onoare din partea unui om care, cu siguranta, poate sa aiba onoare", a transmis Roman, potrivit Agerpres.

Florin Iordache a spus ca regreta gestul de saptamana trecuta

", a adaugat Iordache.Deputatul USR Iulian Bulai a sustinut, luni, ca, in sedinta Biroului permanent, social-democratul Florin Iordache a facut un nou gest obscen, de aceasta data la adresa liderului deputatilor PNL, Raluca Turcan.

"Astazi a fost o sedinta destul de tensionata pe mai multe puncte. La un moment dat, in urma solicitarii celor din Opozitie cu privire la prezenta in plen a doamnei prim-ministru Dancila, domnul Iordache a facut din nou un gest obscen, in timp ce manca o placinta, la adresa doamnei Turcan. (...) Acelasi gest foarte direct, dar in acelasi timp camuflat de o mana care manca o placinta, dar sincronizat cu un zambet de aprobare din partea domnului chestor Gerea langa care statea, in timp ce avea loc aceasta discutie intre doamna Turcan si domnul Iordache", a afirmat Bulai, luni, la Parlament.

Deputatul USR a declarat ca gestul a fost facut intentionat. "Nu este interpretabil. A fost facut cu intentie acest lucru, l-am vazut si in lumina acestui gest este foarte relevanta solicitarea noastra, de la USR, de a transparentiza aceste sedinte de Birou permanent", a aratat Iulian Bulai.