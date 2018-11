Potrivit informatiilor Digi24, Mihai-Viorel Fifor urmeaza sa fie inlocuit de Dorel Caprar.

"Multumesc pentru sustinere, am incercat sa fac un mandat cat mai bun si sper ca nu am inselat asteptarile. Am facut o analiza si am considerat ca pot sa merg alaturi de echipa de la partid sa pregatim cei doi ani care urmeaza. Am rugat-o pe doamna premier Dancila si presedintele Dragnea sa fie de acord sa imi depun mandatul si sa merg la partid pentru a intari echipa", a declarat Fifor.