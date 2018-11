"Daca mi se vor lua functiile politice nu voi fi cu nimic afectata. Prezenta mea in BPN si CEx nu a adus nimic bun bucurestenilor. Tot ce am facut si nu am facut in doi ani ca primar general... sunt primul critic al meu, nu spun ca am facut de nota 10, dar tot ce s-a facut a fost prin munca echipei mele, cu niciun alt sprijin, din pacate.

Nu ramane decat sa sper ca vom avea parte de o discutie rationala, bazata pe argumente, as spune chiar lucida. Daca nu s-a putut pana acum, macar de acum inainte, avand in vedere contextul politic, avand in vedere semnalele primite de la partenerii externi", a spus Firea, potrivit Realitatea.net.

Potrivit unor surse politice din PSD, Gabriela Firea va ramane fara functiile de vicepresedinte national al PSD, presedinte interimar al organizatiei de Bucuresti si presedintele al filialei Ilfov, insa nu va fi exclusa din partid.