"Nu doar ca este realizabil, ci a inceput", a afirmat Eugen Tomac, intrebat intr-o conferinta de presa daca mai este posibila unirea Romaniei si a Republicii Moldova in actualul context international. Liderul PMP a adaugat ca "daca am fi avut o clasa politica un pic mai curajoasa, mai responsabila si cu un simt al patriotismului mai dezvoltat, poate ea (unirea - n.r.) s-ar fi intamplat deja".

Eugen Tomac a amintit ca, la initiativa presedintelui Traian Basescu, in 2009, procesul de redobandire a cetateniei romane a fost deblocat si ca la ora actuala, din cei aproape 3,5 milioane de cetateni ai Republicii Moldova, un milion detin pasaport romanesc, fiind cetateni cu acte in regula ai Romaniei.

"Deci, Romania a facut primul pas spre reunificare. Sigur ca acest proces, dupa o lunga perioada de sovietizare, de deznationalizare, nu se intampla atat de rapid, cu atat mai mult cu cat, cel putin in ultimii patru ani, Romania nu a avut o politica coerenta de a mentine acel trend de apropiere pe care presedintele Basescu l-a trasat. Convingerea mea este insa ca procesul este ireversibil", a declarat presedintele PMP, potrivit Agerpres.

Tomac a facut referire si la adoptarea, la initiativa PMP, de catre Parlamentul Romaniei a unei declaratii politice "cu o incarcatura puternica", prin care s-a stabilit ca atunci cand Parlamentul de la Chisinau va fi pregatit sa adopte o declaratie de unire, Romania este pregatita sa faca acelasi pas.

"Deci, noi, din punct de vedere politic, am demonstrat intreaga disponibilitate. A fost un mesaj politic asumat, adoptat aproape in unanimitate - UDMR s-a abtinut de la vot", a spus deputatul.

Eugen Tomac a punctat ca peste 60 din cei 101 deputati din Parlamentul de la Chisinau, "de toate culorile politice", detin cetatenia romana. "Deci, premise ca acest lucru sa se intample exista", a adaugat el.

Tomac a mai spus ca, in perioada de aproape zece ani in care a fost in preajma presedintelui Traian Basescu, discutii cu privire la unirea celor doua state s-ar fi purtat la cel mai inalt nivel. "Nu am auzit niciun sef de stat din lume important sa spuna ca nu este oportuna. Toti ne-au spus: "este o problema care va vizeaza pe cei de la Bucuresti si de la Chisinau", a declarat acesta.

Liderul PMP crede ca subiectul reunificarii trebuie dus, "cu argumentele pe care le avem", la Bruxelles, acesta urmand sa fie, de altfel, unul din mesajele pe care partidul le va promova in campania de la europarlamentare.

"Nu se intampla peste noapte, nu va fi un proces usor, vor fi negocieri dificile, dar eu cred ca la ora actuala intrunim toate datele pentru ca acest lucru sa se intample. Totul depinde insa de viziunea pe care o va avea, pe care trebuie sa o aiba Guvernul de la Bucuresti, implicit presedintele. Deci, e realist", a conchis Eugen Tomac.

Presedintele PMP a participat duminica, la Alba Iulia, alaturi de presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, si de alti membri din conducerea partidului, la o sedinta regionala.