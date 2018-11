"Eu mi-as fi dorit ca Romania sa aiba cateva obiective pe care sa le urmareasca in viitorul mandat. (...) De exemplu, aderarea la spatiul Schengen ar fi putut sa fie un obiectiv si aici cred ca ar fi fost dezirabil ca sa existe o buna colaborare si comunicare intre institutiile care au un rol important in promovarea agendei Romaniei (...), dincolo de tema generala care va fi profitabila tuturor tarilor. (...) Eu cred ca o negociere (pentru aderarea la spatiul Schengen - n.r) se poate face. Eu cred ca, avandu-i pe toti aici, la Bucuresti, discutiile cu argumente se pot duce. (...) Eu am observat si in celelalte presedintii, cei care au detinut presedintii au avut si o agenda, hai sa-i spunem nationala, dincolo de agenda europeana, pe care si-au promovat-o. Si Romania ar fi putut sa faca acelasi lucru", a declarat Tariceanu, potrivit Agerpres.



Acesta a adaugat ca, din pacate, "ruptura institutionala" va impiedica Romania sa se foloseasca pe deplin de avantajele detinerii presedintiei rotative.

"Am spus ca ar fi putut sa faca acelasi lucru, dar aici ar trebui ca intre institutiile care sunt implicate, institutiile cu rang executiv sau cu functie executiva, guvern, presedinte, sa existe o colaborare buna, sa colaboreze si cu Parlamentul (...), care are un rol in derularea acestor demersuri. Dar, la noi, dupa cum stiti, e o ruptura institutionala care se vede si care, pentru mine, este factorul decisiv in a aprecia ca nu putem sa ne folosim pe deplin acest atu al detinerii presedintiei rotative", a mai spus presedintele Senatului.