"Scrisoarea e facuta, (...) se refera mai degraba la atitudinea pe care au avut-o marea majoritate a membrilor din grup, pe care eu o consider nejustificata. Si o sa urmeze o alta redactare a unei alte scrisori mai detaliate, in care am sa iau punct cu punct ca sa le demonstrez ceea ce este gresit in rezolutie. Nu am trimis-o, probabil ca maine dimineata o sa o trimit", a precizat Tariceanu, potrivit Agerpres,



Totodata, in opinia sa, autoritatile romane trebuie sa elaboreze foarte repede un "" si sa arate ca acesta contine "grave erori".

"Trebuie aratat unde MCV este complet, complet alaturi de subiect. MCV contine grave erori de apreciere, nu stiu daca sunt bazate pe lipsa unor informatii obiective, nu ma intereseaza acum. (...) Trebuie inregistrata o reactie in care sa se sublinieze ca MCV a fost elaborat fara sa se tina cont de pozitia oficiala a Guvernului, de pozitia oficiala a Parlamentului. Era obligatoriu acest lucru. Prin urmare, mie mi se pare ca, in conditiile in care MCV contine numeroase deficiente, el trebuie contracarat cu argumente si pus in vedere Comisiei sa tina cont de aceste argumente si de aceste fapte. (...) Eu cred ca trebuie sa avem curajul sa le spunem foarte clar, incepand cu presedintele Comisiei, cu prim-vicepresedintele, cu ceilalti membri ai Comisiei, trebuie facut un document in care sa aratam ca ceea ce am primit nu este in regula deloc", a explicat liderul ALDE.