"Imi astept sentinta. Astept sa fim convocati la Comitetul Executiv, sa vedem ce se va intampla acolo. Prea mari surprize nu cred ca vor fi. Am inteles ca situatia mea este deja decisa, dar voi merge. Am inteles ca se doreste, cel putin pentru inceput, sa raman fara functiile politice - presedintele PSD Bucuresti si Ilfov. (....) Imi astept sentinta cu demnitate, cu capul sus. Am intrat in PSD simplu membru de partid voi ramane simplu membru de partid, daca asta va fi dorinta domnului Dragnea", a spus Firea.

Ea a afirmat ca cei trei parlamentari de Ilfov care si-au dat demisia din PSD - Emanuel-Gabriel Botnariu, Corina-Alexandra Bogaciu, Constantin-Catalin Zamfira - nu au consultat-o, apreciind ca acestia au vrut sa traga un semnal de alarma.



"Nu s-au consultat cu mine, dar mi-au transmis si mie ceea ce au comunicat public, faptul ca nu li s-a parut normal ca judecata sau evaluarea activitatii mele politice sa nu se faca statutar, deplin democratic si transparent in Comitetul Executiv si au vrut sa traga un semnal de alarma fata de jocurile de culise si tratamentul nestatutar cu care sunt, practic, sa spunem asa, dezapreciata, si anume faptul ca domnul Dragnea ii cheama pe anumiti domni primari de sectoare, parlamentari, primari din Ilfov si Bucuresti si le propune functiile mele, eu inca nefiind indepartata din aceste functii. Nu mi se pare normala aceasta preocupare a domniei sale atat de mare cel putin de pe 2 septembrie, de la CEx-ul de la Neptun, in care am avut pentru prima oara un alt punct de vedere decat domnia sa. De doua luni si jumatate, aproape 100 de zile, domnul Dragnea are o singura preocupare - cum sa o inlature pe Gabriela Firea. Nu cred ca este normal. Energia noastra trebuie sa o consumam in special pentru proiectele necesare romanilor, si nu pentru astfel de razbunari politice", a adaugat edilul Capitalei.

"Toti fosti presedinti de partid au facut in asa fel incat sa incapa langa ei si alte voci si alte personalitati si nu i-au indepartat pe cei care la un anumit moment dat au avut un anumit punct de vedere. Este o premiera absoluta, cand sunt decapitati toti oamenii care spun altceva decat domnul Dragnea. Deja doi presedinti de organizatii au fost decapitati - domnul Neacsu, domnul Tutuianu -, acum voi fi eu la ghilotina domnului Dragnea. Asta este, se traieste si fara functii politice", a aratat primarul Bucurestiului.

"Acum sunt convinsa ca nu va convoca CEx-ul decat atunci cand va avea cu siguranta voturile necesare indepartarii Gabrielei Firea. Este chiar hilar unde a ajuns PSD, sa nu mai suporte actualul presedinte nicio replica, niciun cuvant, niciun proiect din partea niciunui coleg", a declarat primarul general.

Firea: M-am comportat ca un soldat credincios alaturi de domnul Dragnea

"Nu mi s-ar parea legal si deontologic, chiar imoral mi s-ar parea ca din banii Primariei Capitalei eu sa organizez intalniri politice. Ar fi fost ilegal si imoral. Este o minciuna ca am fost cautata. Nu m-a cautat nimeni nici pe mine, nici pe consilierii mei. Probabil ca au fost sunati de la Bucuresti: dati un comunicat impotriva Gabrielei Firea! Este la moda acum. Gabi Firea este sac de box si oricine vrea sa se puna bine cu domnul Dragnea face o declaratie caustica la adresa Gabrielei Firea", a mai afirmat edilul. ", a mai afirmat edilul.

"Cred ca doi ani am fost unul dintre oamenii care s-a comportat mai mult decat un soldat credincios alaturi de domnul Dragnea. Unii colegi imi reprosau ca sunt atat de fidela. Asa am considerat la acel moment", a mai sustinut Firea, adaugand ca ca "multi" colegi vad ceea ce i se intampla si "nu indraznesc sa spuna lucrurilor pe nume si adevarul care il doare pe domnul Dragnea".

scrie Agerpres

"Iata ca in acest moment politic mai involburat, in care i s-a promis doamnei Andronescu sustinere pentru presedintia PSD Bucuresti, i se ofera si acest post de ministru, ca sa vedeti si dumneavoastra cat de mult conteaza practic pentru domnul Dragnea o conduita profesionala si o demnitate politica", a mai aratat Gabriela Firea.