"Desi suntem la 11-12 zile de la data aplicarii sanctiunii, nici pana astazi hotararea Comitetului Executiv National nu mi-a fost comunicata nici mie, nici organizatiei judetene. De asemenea, nu a fost comunicata nici hotararea privind desemnarea unui presedinte interimar al organizatiei judetene. Dat fiind refuzul comunicarii acestei hotarari, am decis si am promovat ieri contestatia impotriva hotararii asa cum este ea cunoscuta din spatiul public, urmand ca eventuale adaugiri sa aduc la aceasta contestatie daca cineva va voi vreodata sa mi-o comunice. Tot ieri am inregistrat, la Tribunalul Dambovita, o cerere de suspendare a executarii hotararii CExN al PSD, din data de 5 noiembrie 2018, hotarare prin care s-a dispus excluderea subsemnatului din PSD. Am cerut, pe cale de ordonanta presedentiala, suspendarea acestei hotarari pana la pronuntarea unei hotarari definitive in dosarul de fond care are ca obiect cererea de anulare a hotararii CExN din data de 5 noiembrie 2018", a precizat Tutuianu, potrivit stiripesurse.ro.

Tutuianu a mai spus ca orientarea sa politica va fi in continuare de centru-stanga si ca va ramane senator independent pana cand va epuiza toate caile de atac care i-ar permite sa se reintoarca in PSD.

"Pentru a lamuri de la inceput si a pune capat zvonisticii specifice din judet, promovata intens de unii si de altii, vreau sa va spun: am fost, sunt si voi fi de centru-stanga. In al doilea rand, am sa uzez de toate mijloacele statutare si legale pentru a reveni in PSD. In al treilea rand, nu am negociat, nu negociez si nu intentionez sa negociez pentru trecerea la vreun politic. Nici la Pro Romania, nici la ALDE, nici la PNL, nici la UDMR, nici la Partida Romilor. Voi ramane senator independent pana cand voi epuiza toate caile de atac, statutare si legale, care mi-ar permite o reintoarcere in PSD", a adaugat Adrian Tutuianu.