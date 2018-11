"Nu eu particip la decizia privind cine, cand si de ce va fi remaniat (...) Sigur, pot fi remaniat, dar nu e decizia mea. Eu imi fac treaba pana in ultima clipa la Ministerul Justitiei", a spus Toader, citat de dcnews.ro.

La inceputul lunii Toader sustinea ca ca orice ministru poate fi remaniat, insa nu poate spune daca Guvernul in ansamblul sau poate fi schimbat: "Niciun ministru nu e batut in cuie, niciun ministru nu e de neschimbat. Pe cale de consecinta, orice ministru e remaniabil. Adica, eu cel putin asa stiu din teorie si cred ca asa e si in practica. Orice ministru la un moment dat poate fi remaniat. Nu stiu daca Guvernul in ansamblul sau poate fi schimbat".