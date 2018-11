"Ziua internationala a tolerantei, sarbatorita anual in data de 16 noiembrie la initiativa UNESCO, marcheaza importanta valorilor precum toleranta, dialogul si respectul pentru diversitate in crearea si consolidarea societatilor incluzive. In promovarea acestor valori democratice educatia are un rol fundamental.



Educatia pentru toleranta trebuie indreptata impotriva fricii si excluziunii, atitudini extremiste care cel mai adesea conduc la conflicte si acte de violenta. Cu atat mai mult astazi, avem datoria sa reflectam asupra lucrurilor care ne unesc, in locul celor care ne dezbina, ca sa intelegem importanta bunei comuniuni", a scris Ana Birchall pe Facebook.