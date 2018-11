„Guvernul a adoptat ieri (joi, n.r.) o ordonanta de urgenta care pregateste cea mai mare escrocherie post revolutionara, si anume asa-zisul Fondul Suveran de Dezvoltare si de Investitii. (...) Persista in acest demers ticalos de jefuire a celor mai importante si profitabile companii de stat in incercarea de a atinge cateva obiective. Ce inseamna acest Fond Suveran de Investitii? Inseamna ca toate companiile de stat profitabile vor fi puse sub controlul politic al unui om numit de Dragnea, cel mai probabil ministrul Finantelor sau daca nu ministrul Finantelor atunci apropiatul in ale infractiunilor domnului Dragnea, Darius Valcov, care este, dupa opinia mea, mintea diabolica din spatele acestui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii”, a aratat Ludovic Orban, potrivit Digi24.



Orban a mai spus ca, in paralel, prin infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii se urmareste si o preluare ostila a pachetelor majoritare de actiuni ale unor companii de stat de catre anumiti finantatori.

„De ce va spun lucrul asta, pentru ca mecanismul gandit este urmatorul: administratorii acestui fond se vor imprumuta punand ca garantii actiunile companiilor. Daca banii astfel obtinuti sunt investiti in lucruri care ulterior nu aduc venituri, (...) nu sunt recuperati si nu pot fi inapoiati celor care au cumparat titlurile sau creditat acest Fond Suveran de Investitii, creditorii se vor indrepta impotriva actiunilor companiilor de stat. Si in felul acesta, printr-un mecanism gandit extrem de perfid, practic foarte multe companii de stat vor iesi din proprietatea statului si vor intra pe mana unor finantatori care sunt alesi pe sponci”, a adaugat liderul PNL.