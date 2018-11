"Pilonul II de pensii, administrat privat, este sansa populatiei active, care astazi munceste, de a beneficia o pensie suplimentara atunci cand vor ajunge la varsta de pensie, o pensie suplimentara fata de pensia care este data de fondul public de pensii. Aici noi sustinem cresterea contributiei la Pilonul II de pensii la 6%, asa cum prevedea legea initiala, care a fost adoptata in 2006, de guvernarea Aliantei DA. (...) Fondul public de pensii, pe termen mediu si lung, nu va mai putea asigura o rata de inlocuire a salariului de catre o pensie rezonabila care sa permita o rata decenta si din cauza asta este nevoie de acest Pilon II de pensii care sa furnizeze resursele, printr-un fond de acumulare, pentru plata unei pensii suplimentara, bazata exclusiv pe principiul contributivitatii", a precizat liderul liberal, in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Agerpres.

In acelasi context, Ludovic Orban a reafirmat faptul ca majorarile de pensii din acest an au insemnat, de fapt, o "taiere" a lor, comparativ cu ceea ce ar fi insemnat aplicarea Legii pensiilor, opinand ca pensiile vor fi "taiate" si in 2019.

"Fiecare pensionar a incasat o crestere a pensiei pe 2018 cu 36% mai mica decat ar fi avut dreptul in conformitate cu Legea pensiilor aflata in vigoare, daca punctul de pensie ar fi crescut, cum spunea legea, cu 8,5%, de la 1 ianuarie. Si in 2019, asa cum este proiectul de lege, PSD taie pensiile. Ce prevede proiectul de lege? Cresterea punctului de pensie de la 1.100 lei la 1.265 lei, evident nu de la 1 ianuarie, ci de la 1 septembrie 2019. Daca ar aplica legea, formula de calcul stabilita prin lege, ar trebui ca de la 1 ianuarie 2019, pensiile sa creasca cu 50% din cresterea salariului mediu brut, plus rata inflatiei, ceea ce inseamna o estimare de 3,5-4% cresterea salariului mediu brut, plus 5% rata inflatiei. D la 1 ianuarie, punctul de pensie ar trebui sa se indexeze cu 9%. (...) Rezultatul pe intreg anul 2019 este ca fiecare pensionar va pierde aproximativ 30% din cresterea de pensie la care are dreptul daca s-ar aplica formula din legea pensiilor", a mentionat presedintele PNL, adaugand ca pensionarii au fost afectati si de rata inflatiei, care duce la scaderea puterii de cumparare.

Ludovic Orban a afirmat, totodata, ca PNL sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, inclusiv pentru parlamentari, cu exceptia pensiilor de serviciu ale militarilor.