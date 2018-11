"Familiile care si-au pierdut locuintele in incendiul din sectorul 5 au primit apartamente de la Primaria Capitalei. Am inmanat cheile apartamentelor de necesitate unde acestia se pot muta, incepand de astazi. Pana in prezent, aceste familii au locuit intr-un camin pus la dispozitie de Primaria sectorului 5.

Primarul General, Gabriela Firea: «Am fost preocupati permanent de situatia celor afectati de incendiu, inca din primul moment. Reprezentantii Politiei Locale si ai Directiei de Asistenta Sociala au fost la fata locului imediat dupa producerea incendiului si au oferit solutii pentru relocarea familiilor ramase fara locuinta, dar Primaria sectorului 5 ne-a refuzat oferta, invocand legislatia care stabilea obligatia primariei de sector in rezolvarea situatiei persoanelor sinistrate. Ma bucur ca astazi, dupa o perioada in care acesti oameni au fost nevoiti sa locuiasca intr-un camin, am finalizat toti pasii legali, astfel incat acestia sa beneficieze in prag de iarna de locuinte decente, modernizate. Cele 8 familii au primit apartamente de 2 si 3 camere, in blocurile din Piata Natiunilor Unite, pe baza unor contracte de inchiriere, pe o perioada de 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Chiriile se situeaza intre 120 si 170 lei pe luna. Ne-am propus, de asemenea, sa ii ajutam pe acesti oameni si pe termen lung: le vom acorda sprijin si pentru ocuparea unui loc de munca, in cazul celor care nu au serviciu, si le vom acorda asistenta si pentru solutionarea unor probleme medicale sau sociale».

In incendiul care a avut loc in luna septembrie, au fost afectate 12 familii. Comisia constituita la nivelul Primariei Capitalei a analizat toate documentele pentru atribuirea locuintelor de necesitate, si a stabilit ca 8 dintre 12 familii afectate intrunesc toate criteriile legale de eligibilitate, unul dintre cele mai importante fiind sa nu detina o alta proprietate", se arata intr-o postare pe Facebook a Gabrielei Firea.