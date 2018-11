"In urma intalnirii forului de conducere al organizatiei PSD Spania, din data 11.11.2018, am fost mandatat de catre colegii mei din structura de conducere de a depune un memoriu la nivelul structurii centrale a conducerii PSD si de a comunica public dezamagirea membrilor de partid PSD Spania vizavi de vizita doamnei primar general Gabriela Firea la Madrid, care a avut loc in prima jumatate a lunii noiembrie 2018. In ciuda eforturilor noastre de a o contacta pe doamna primar sau echipa de consilieri a dumneaei, inainte, in timpul, chiar si dupa finalizarea vizitei, ne-a fost absolut imposibil de a stabili o linie de comunicare. Putem intelege o agenda incarcata, poate chiar si un refuz, dar ce nu intelegem este ignorarea a peste un milion de romani ale caror probleme trebuiau puse pe masa discutiilor cu edilul Madridului, cat si cu ceilalti demnitari spanioli", potrivit unui comunicat al PSD Spania, semnat de vicepresedintele organizatiei, Claudiu-Traian Covaciu.

In egala masura, se invoca ''indiferenta'' cu care ar fi fost tratati romanii din Spania, noteaza digi24.ro.

"Nu putem clama integrarea romanilor in comunitatile unde traiesc, unitatea lor, respectul fata de ei, in conditiile in care suntem tratati cu totala indiferenta. Respectul fata de romani, pretuirea, schimbul de experienta, programe de reintegrare, fie in Romania, fie in Spania, - toate sunt cuvinte goale daca nu iti aloci cinci minute sa vorbesti cu cei pe care pretinzi ca vrei sa ii ajuti si reprezinti. Daca turismul institutional pe model prezidential este modul de lucru, cel putin sa fim informati sa nu mai deranjam cu problemele comunitatii de romani din Spania", mai subliniza reprezentantii PSD Spania.

''Cerem imperios demisia doamnei Gabriela Firea din structurile de conducere ale Partidului Social Democrat", mai mentioneaza sursa citata.