"Astazi am aprobat o ordonanta de urgenta pentru a face primul pas catre un obiectiv fundamental, obiectiv care a fost mentionat in programul nostru de guvernare, (...) iar conform recomandarii Curtii Constitutionale, Guvernul a decis sa faca acest demers in doua etape: prima etapa fiind aceea de a crea cadrul primar general in baza caruia sa se poata crea astfel de instrumente financiare. Fiecare fond suveran, pentru ca vorbim de o ordonanta de urgenta pentru crearea unui cadru legal pentru instituirea mai multor fonduri suverane, de la caz la caz, (...) va asigura Romaniei investitii rentabile si sustenabile in zonele in care se dezvolta sau in care este nevoie de dezvoltare, de investitii", a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria.

Fondurile suverane de dezvoltare si investitii vor contribui decisiv la dezvoltarea economiei Romaniei prin "asigurarea unei surse alternative de finantare pentru investitiile importante din infrastructura, industrie sau piete de capital", a adaugat ministrul.

"Forma legala de organizare a acestor fonduri suverane este cea de societati romanesti pe actiuni, in conditiile de organizare si functionare pe care le vom stabili separat prin hotarari de guvern. Fondurile vor fi administrate in sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990. Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Actionarilor pe timp de 5 ani. Acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de selectie: expertiza in domeniul financiar-bancar necesara indeplinirii responsabilitatilor specifice fondurilor suverane, experienta in administrarea de societati, integritate profesionala, buna reputatie, cunostiinte, aptitudini si experienta adecvate complexitatii activitatii specifice fondurilor suverane", a explicat Teodorovici.

Potrivit acestuia, "primii membri ai Consiliului de supraveghere se numesc temporar de catre actionari, Ministerul de Finante, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar, iar Consiliul de supraveghere numeste directoratul pana la numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere si ai directoratului pe o perioada care sa nu depaseasca 18 luni".

"Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere si ai directoratului are ca obiectiv organizarea activitatii fondurilor suverane", a completat Teodorovici.

Instrainarea sau achizitia de catre fiecare fond a unor actiuni sau unor alte active nu se supune prevederilor OUG 98/1997 privind privatizarea societatilor comerciale aprobate prin Legea 44/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si nici prevederilor Legii 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat scopul acestor fonduri nu-l reprezinta activitatea de privatizare, ci efectuarea de investitii financiare in nume si cont propriu, dezvoltarea si finantarea de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, inclusiv prin participarea in parteneriate public-private, precum si administrarea activelor financiare proprii in vederea obtinerii de profit, a aratat ministrul Finantelor, scrie Agerpres.

Teodorovici a mentionat si posibile domenii de activitate pentru viitoarele fonduri suverane: "finantarea intreprinderilor in diverse etape ale dezvoltarii acestora, inclusiv finantarea start-up-urilor, finantarea companiilor romanesti de importanta strategica si urmarirea strategiei energetice, investitii in industrie si in proiecte de infrastructura, cresterea competitivitatii economiei romanesti, stimularea inovatiei si a noilor tehnologii, crearea de locuri de munca in mod durabil, prioritar, geografic si economic, dezvoltarea capitalului uman si social pe termen lung si piete de capital".

Fiind intrebat daca in forma OUG adoptata de Guvern este cuprinsa obligativitatea pentru companiile din fond de a respecta OUG 109 privind managementul corporativ, ministrul a raspuns: "Da, asa este, este aceasta obligativitate pentru ca regulile de guvernanta corporativa sa fie respectate".