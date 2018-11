"Fara indoiala ca din partea Romaniei va exista un raspuns. Daca acest raspuns va fi sub forma unei scrisori a Guvernului sau alt document, nu pot sa spun astazi", a precizat Tariceanu.

El a spus ca inca nu a discutat concret cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si nici cu premierul Viorica Dancila, pe aceasta tema.

"Inca nu am discutat concret, am discutat asa in linii mari cu domnul Dragnea, nu am discutat inca cu doamna prim-ministru. Eu va spun ce am facut eu: in aceasta zi voi trimite colegilor mei liberali din grupul ALDE o scrisoare in care le impartasesc dezamagirea fata de continutul rezolutiei din Parlament, nu de raportul MCV si de modul in care a fost votat acest lucru. Intre timp am primit informatii din cadrul grupului ALDE si aceste informatii imi intaresc convingerea ca foarte multi dintre cei care au votat nu stiau despre ce este vorba in realitate si sunt colegi de buna credinta care au inceput sa-si puna intrebari serioase in legatura cu formulele care par sa reprezinte o critica la adresa Romaniei in ceea ce priveste statul de drept", a aratat Tariceanu la Parlament.

Presedintele Senatului a adaugat ca, dupa aceasta scrisoare, va trimite si un document detaliat privind erorile cuprinse in rezolutia PE si raportul MCV.

"Eu, dupa ce trimit aceasta scrisoare colegilor din ALDE, voi face un document detaliat care sa se refere atat la rezolutie, cat si la MCV si in care am sa le atrag atentia, in maniera extrem de bine documentata, care sunt erorile grave care sunt incluse in aceste documente si care nu reflecta realitatea. (...) Sigur ca o sa discutam si sunt absolut convins ca va trebui sa existe (...) o reactie oficiala", a sustinut Tariceanu.

Potrivit acestuia, raportul MCV este facut de "niste functionari", iar sursele folosite sunt "dezechilibrate", scrie Agerpres.

"Deci, raportul MCV este facut de niste functionari care nu au, dupa parerea mea, dimensiunea raspunderii politice a acestei actiuni. In al doilea rand, sursele care sunt folosite sunt evident, as spune, dezechilibrate, nu este facuta niciun fel de referire pe parcursul raportului MCV la informatii care sa fi venit din partea institutiilor oficiale ale statului, adica Guvern, mai exact in speta Ministerul Justitiei, Parlament. Sunt alte surse care sunt folosite, nu sunt foarte clare cine sunt aceste surse si parerea mea este ca, la configurarea acestui element, a contribuit in mod regretabil Opozitia, la conturarea unei situatii care nu este cea reala", a subliniat presedintele Senatului.

Tariceanu considera ca votul din Parlamentul European este "o rusine" pentru cei care au votat impotriva Romaniei, fiind cuprinse neadevaruri preluate si in raportul MCV.

"Votul pe care l-am vazut in Parlamentul European pe marginea rezolutiei este o rusine pentru cei care au votat impotriva Romaniei, este inacceptabil atata vreme cat acolo sunt spuse o gramada de neadevaruri care sunt preluate intr-o forma, hai sa zicem, mai elaborata si in raportul MCV", a mai spus Tariceanu.

Intrebat ce ar risca Romania daca nu respecta cele 8 recomandari din raportul MCV, avand in vedere ca Opozitia sustine ca poate fi activat art. 7 din Tratatul UE, Tariceanu a replicat: "Opozitia atata stie sa spuna. Imi pare rau, nu poti sa enunti asemenea prostii".