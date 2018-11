"Avem capacitatea sa dovedim partenerilor nostri europeni ca Romania este un stat membru echilibrat si responsabil, determinat sa contribuie la construirea viitorului Uniunii Europene, indiferent de abordarile pur politice dintr-un moment sau altul. Votul de marti din Parlamentul European este un asemenea moment si va asigur ca nu ne va abate de la obiectivele noastre. Consider rezolutia Parlamentului European expresia unor interese electorale ale grupurilor politice europene", a declarat Dancila la inceputul sedintei de guvern.

Sefa Executivului a precizat ca, in conditiile in care sunt multe puncte, votul "nu a fost despre Romania sau despre dreptate".



"Ma refer aici la respingerea amendamentelor de condamnare explicita a protocoalelor intre serviciile secrete si institutiile sistemului judiciar, in conditiile in care astfel de practici sunt de neacceptat in alt stat membru al Uniunii Europene. Este greu de inteles punerea la zid a Jandarmeriei Romane pentru modul de interventie identic cu cel al fortelor de ordine din celelalte state membre", a spus Dancila.

Potrivit premierului, "cel mai greu de explicat este votul unor europarlamentari romani impotriva Romaniei".

"Sunt convinsa ca aceasta atitudine va fi sanctionata de catre romani. Am vazut ca au spus ca s-a votat impotriva Guvernului Romaniei. Rezolutia nu era impotriva Guvernului Romaniei, nici impotriva unei alte institutii, rezolutia se referea la Romania. Legat de acest aspect, ii rog sa dea dovada de mai multa responsabilitate pe cei care vorbesc despre iesirea Romaniei din Uniunea Europeana. Ramanerea in cadrul Uniunii Europene este singura noastra cale si nu s-a pus niciodata, niciodata problema apartenentei noastre la Uniunea Europeana. Interesele personale sau ale unor grupuri politice nu pot fi legate de statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene", a mai afirmat Dancila.

Dancila: Romania a dovedit ca este un partener loial si corect al UE

Premierul a precizat ca a citit cu mare atentie raportul, scrie Agerpres.

"Suntem constienti de obiectivele de acolo, dar in acelasi timp vedem recomandari care vor sa ignoram prevederi legale, instituite prin votul Parlamentului si validate de Curtea Constitutionala, ceea ce reprezinta o atingere adusa suveranitatii si o incalcare a Tratatului Uniunii Europene. Ca prim-ministru si fost europarlamentar cer egalitate de tratament pentru tara mea si pentru romani. Cred intr-o Europa unita, o Europa puternica, in care toti cetatenii se bucura de respect, dar si de drepturi egale", a mai afirmat Dancila.