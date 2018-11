"Am un set de intrebari foarte simple si logice - daca toate reactiile de ieri ale reprezentantilor PSD sunt sincere (eu le consider doar ridicole, demagogice, isterice si chiar paranoice - dar acesta este punctul meu de vedere si nu conteaza pentru PSD): de ce mai ramane PSD in PES , de ce mai raman europarlamentarii PSD in Grupul S&D si de ce sustin candidatul PES in 2019 pentru functia de Presedinte al Comisiei Europene?!?? Nu ii obliga nimeni - nu ii tine nimeni cu forta alaturi de cei pe care ii acuza de cele mai rele ganduri fata de Romania!

- avand in vederea ca PES ( Partidul Socialistilor Europeni) a sustinut fara rezerve rezolutia adoptata ieri in Parlamentul European

- avand in vedere ca 135 de eurodeputati din Grupul Socialistilor si Democratilor au votat pentru

- avand in vedere ca Raportul pe MCV a fost coordonat si prezentat public de catre Dl Frans Timmermans ( membru social democrat al Comisiei)

- avand in vedere ca Dl Frans Timmermans urmeaza sa fie desemnat in unanimitate la Congresul din Decembrie de la Lisabona ca si candidat al PES pentru functia de Presedinte al Comisiei Europene in 2019

De ce PSD nu pleaca din PES si Grupul Parlamentar S&D?

Posibile explicatii:

1. Ipocrizie si lasitate : sunt curajosi la Antena3 dar la Bruxelles dau din coada cuminti2. Nu vor sa piarda functiile si sinecurile din Parlamentul European pe care le-au primit din parte S&D3. Nu vor sa piarda finantarea de la PES si S&D ( ati vazut ca stiu sa cheltuiasca foarte bine si nu le ajung milioanele de euro primite de la Bugetul Romaniei)!4. De fapt nu cred nici ei o iota din ce au spus ieri despre Rezolutia PE si Raportul MCV dar spun chestiile alea ca sa ii prosteasca pe romanii care inca ii mai cred

De ce nu se duc 'fiarele' astea care rup televizorul acasa sa le spuna celor de la PES si Grupul S&D ce spun si la Bucuresti - dupa care 'adio - ne despartim'!? Hai mai Veorica, Puiut, Serbanica, Codrinel - fiti 'barbati' si la Bruxelles nu doar acasa!



Este evident ca actuala conducere a PSD chiar nu mai are nicio legatura cu social democratia si valorile europene - sunt doar niste demagogi populisti si fals nationalisti/ si atunci de ce nu fac macar lucrurile pe fata? Este doar obisnuinta de la manipula , ipocrizie sau deja schizofrenie?

Eu stiu raspunsul - dar fac acest demers pentru oamenii care inca sunt mintiti si manipulati de catre acesti impostori mafioti! Poate se trezesc!

ProRomania s-a infiintat si va activa mereu ca un partid de centru si centru stanga , care promoveaza politici pentru Romania in si alaturi de Uniunea Europeana", a scris Victor Ponta pe Facebook.