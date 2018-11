PSDragnea a impins Romania pe marginea prapastiei!

Intr-o singura zi, Parlamentul European si Comisia Europeana au devoalat catastrofa provocata in Romania de catre PSDragnea in ultimii doi ani. Asistam la un dezastru national similar celui din 1989, cand romanii nu au mai rabdat nedreptatile unui regim samavolnic si au iesit in strada strivind regimul ceausist. Atat rezolutia adoptata de Parlamentul European privind situatia din tara, cat si raportul pe Justitie (MCV) au demonstrat, fara niciun fel de echivoc, ca guvernarea Dancila - Dragnea este una profund antiromaneasca, menita a ne scoate din Europa si din lumea civilizata.



Faptul ca PSDragnea procedeaza astfel chiar in anul Centenarului Marii Uniri nu poate decat sa ne arate inca o data ca actuala putere asculta de ordine straine de binele tarii noastre. Aceasta clica, alcatuita din indivizi certati cu patriotismul, cu legea, cu bunul simt, cu cultura, cu inteligenta, cu normalitatea trebuie sa dispara cat mai repede! In caz contrar, Romania risca sa se transforme definitiv intr-un stat mafiot in care penalii se vor permanentiza la putere.

Puteti trai intr-un astfel de stat? Credeti ca fiii si fiicele noastre se vor mai intoarce vreodata intr-un astfel de stat? Nu doar dezvoltarea tarii este in pericol, ci insasi fiinta acestui popor, care a ajuns la cheremul unor infractori capabili oricand sa recurga la fortele de represiune pentru a inabusi orice gest de revolta impotriva abuzurilor PSDragnea. Exact asa au procedat la mitingul diasporei de pe 10 august cand ne-au batut copiii, fratii si parintii.

Cu mai putin de doua luni inainte de data in care Romania ar trebui sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, fac un apel catre toti romanii care mai cred in destinul nostru european sa fie foarte atenti la cele ce se vor intampla in perioada imediat urmatoare si sa dea dovada de curaj si de intelepciune astfel incat sa ne pastram identitatea si demnitatea de natiune europeana", a scris Mihai Chirica pe pagina sa de Facebook.