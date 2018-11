"Mesajul meu este acela ca Romania trebuie sa continue drumul sau european. (...) Nu trebuie sa ne jucam cu viitorul nostru. (...) Este surprinzator ca o tara care a cunoscut atatea beneficii din partea Uniunii Europene (...) sa dai cu piciorul tuturor acestor oportunitati. Nu cred ca isi doreste cineva acest lucru si imi pare rau ca a venit, nu stiu, din neant, aceasta posibilitate ca Romania sa iasa vreodata din Uniunea Europeana. Deci asta, dupa parerea mea, ar fi o catastrofa nationala si vom fi cu totii responsabili pentru viitorul nostru si al copiilor nostri", a declarat Corina Cretu miercuri, la Romania TV, potrivit Antena3.ro.

Corina Cretu sustine ca dupa rezolutia privind statul de drept in Romania adoptata de Parlamentul European si ultimul Raport MCV, nu ar trebui sa se creeze pe plan intern impresia ca Uniunea Europeana ar vrea raul Romaniei.

"As vrea ca partidele sa priveasca cu intelepciune si sa nu puna intr-o cheie complotista, ca cineva ne vrea raul. Este un rezultat a ceea ce s-a intamplat in ultima perioada. Este greu de luptat cu o imagine deja creata, de aceea eforturile trebuie sa fie suplimentate din acest punct de vedere. Sigur ca acum intram si intr-o perioada preelectorala legata de alegerile europarlamentare. Sunt cele mai politizate dezbateri in Parlamentul European", a precizat Corina Cretu.