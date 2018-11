USR solicita comisiei juridice, de disciplina si imunitati sa dispuna sanctiunea cea mai grava pentru incalcarea de catre Florin Iordache a normelor de conduita.

In sedinta de miercuri a Camerei Deputatilor, Florin Iordache a solicitat sa ia cuvantul cu privire la legea de adoptare a OUG 90/2018, iar la coborarea de la tribuna, a facut gesturi obscene deputatilor USR, prezenti in sala.

Aceste gesturi jignitoare au fost intreprinse in cadrul unei sedinte transmise in direct si cu larga raspandire, de catre o persoana ce influenteaza opinia publica (deputat al Romaniei si fost ministru), ceea ce poate incuraja perpetuarea unor astfel de comportamente in societate.

”Utilizarea comportamentelor jignitoare nu trebuie tolerata in niciun caz. Or, atunci cand faptele se petrec in plenul Parlamentului Romaniei, in cadrul unei transmisiuni video, si sunt savarsite de un deputat, perceptia transmisa publicului este ca se poate utiliza violenta nonverbala, atat timp cat chiar in cel mai inalt for democratic al tarii se regasesc astfel de comportamente. Concluzia cetateanului privitor este ca exemplul venit de la un inalt demnitar poate fi perpetuat in societate, iar daca un comportamentul jignitor este scuzabil chiar la cel mai inalt nivel, este scuzabil si in viata de zi cu zi. O astfel de concluzie este impotriva tuturor normelor de conduita civilizata, impotriva valorilor europene de toleranta, a dreptului la libera exprimare si impotriva principiului suprematiei legii”, se arata in plangerea USR initiata de deputatii Silviu Dehelean si Stelian Ion, potrivit unui comunicat al USR.

USR considera ca fapta deputatului Florin Iordache nu numai ca incalca toate normele de conduita impuse acestei functii prin norme legale, dar aduc si un grav prejudiciu intregului Parlament prin asocierea calitatii de parlamentar cu savarsirea de fapte nedemne de acest statut.

Plangerea e intemeiata pe Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, precum si pe regulamentul Camerei Deputatilor, iar comisia va stabili gravitatea si sanctiunea care se impune.