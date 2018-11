”Cadrul legal la care ne referim atunci cand vorbim despre Mecanismul de Cooperare si Verificare este unul extrem de bine definit: exista Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 2/2012, care stabileste obligatia Romaniei de a da curs recomandarilor din raportul MCV, si dispozitiile articolului 148 (4) din Constitutia Romaniei potrivit carora Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actele aderarii. Astfel, devine clar chiar si pentru un necunoscator de materie juridica ca pocnitoarea pentru presa aruncata astazi de un deputat al Puterii – ne referim la ideea fantasmagorica a contestarii MCV la Curtea de Justitie a Uniunii Europene – nu poate avea decat un efect advers intereselor Romaniei. Foarte plastic explicat, prin acest demers, PSD a depasit etapa adresarii de gesturi obscene Opozitiei – l-am vazut astazi pe domnul Iordache, ideolog al gandirii pesediste asupra Justitiei, fluturandu-si degetele mijlocii de la tribuna Camerei deputatilor – si arata aceleasi semne vulgare, metaforic, Uniunii Europene, mai mult, le arata Romaniei si romanilor", se arata intr-un comunicat al USR.

Raportul MCV nu prejudiciaza statul roman, nu incomodeaza activitatea cetatenilor acestei tari, dar semnaleaza – e drept! – abuzurile legislative ale unei majoritati obsedate de mantuirea penala a liderilor sai.



Sigur ca pentru Partidul Social Democrat, partidul cel mai distantat de principiile statului de drept care a ajuns vreodata la guvernare, ideea respectarii regulilor aderarii la Uniunea Europeana nu valoreaza prea mult. Insa Partidul Social Democrat nu este Romania si, din fericire, destinul acestei formatiuni nu este unit de cel al statului.

PSD vrea sa conteste raportul MCV sau chiar mecanismul in sine la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru a-si apara propriile politici penale, insa ceilalti actori politici si institutionali au datoria de a proteja Romania de Partidul Social Democrat si acolitii ALDE, UDMR si grupul minoritatilor.

Acestea sunt motivele pentru care consideram ca, daca PSD pastreaza aceeasi atitudine si refuza sa puna de indata in aplicare recomandarile din MCV, ar fi oportun daca nu chiar obligatoriu ca Consiliul Superior al Magistraturii sau Presedintele Romaniei, sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la existenta unui conflict de natura constitutionala intre Parlament si Guvern, pe de o parte, si CSM, Inalta Curte de Casatie si justitie si Ministerul Public, de cealalta parte. Motive sunt multe si sunt aratate in Raportul MCV. Consideram ca toti membrii CSM, cu atat mai mult reprezentantii societatii civile, sunt chemati sa sustina un astfel de demers. In lipsa unei reactii din partea garantului independentei justitiei, credem ca Presedintele Romaniei poate solicita Curtii Constitutionale sa se pronunte explicit asupra obligatiei statului roman de a respecta recomandarile din raportul MCV”, a declarat deputatul Dehelean.