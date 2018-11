"Referitor la iesirea necuviincioasa pe care a avut-o astazi in plenul Parlamentului, domnul Florin Iordache,

doresc sa fac precizarea ca personal, MA DEZIC de astfel de manifestari, pe care le consider necontrolate si rusinoase, ce contravin comportamentului unui demnitar si pericliteaza imaginea Partidului Social Democrat.



Consider ca indiferent de natura problemelor care se ivesc, acestea trebuie analizate si dezbatute intr-un cadru civilizat si astept, ca si dumneavoastra, scuze din partea domnului Iordache!

Cred ca romanii doresc de la partidele politice, o altfel de politica, in care, cu siguranta, gesturile grotesti nu isi gasesc locul", a scris Rotaru pe Facebook.