"Nu intra in niciun caz in calculele mele de viitor. (...) Eu le multumesc tuturor celor care vorbesc cu apreciere si ma considera capabila de acest lucru. In primul rand vreau sa-i multumesc domnului Victor Ponta pentru faptul ca dansul a inaintat cel mai mult acest nume. (...) Pe de alta parte, am vazut ca si domnul presedinte Basescu a vehiculat numele meu. Eu am o treaba foarte importanta acum, am fost numita de Romania comisar european", a declarat Corina Cretu miercuri, la Romania TV, potrivit jurnalul.ro.

De asemenea, Corina Cretu a subliniat faptul ca atacurile la adresa sa venite din interiorul PSD nu au nicio justificare.

"Incerc sa ma obisnuiesc cu aceasta idee, pentru ca sigur ca am fost socata la inceput si am raspuns destul de emotional acestor atacuri, care sunt absolut nedrepte. Eu sunt un om care, practic, am crescut in PSD. (...) Pot sa spun ca 30 de ani din viata mea am muncit cot la cot cu mii de colegi si colege (...). Acestor colegi si colege vreau sa le spun ca eu sunt un om de stanga, atasat valorilor social-democrate", a spus Cretu.