El a reafirmat ca Romania este si ramane atasata valorilor europene, ca Romania respecta standardele europene, dar, in acelasi timp, trebuie sa aiba demnitatea de a legifera in acord cu Legea fundamentala, in acord cu specificul national si cu interesele romanilor.

"De cand sunt ministru al Justitiei nu am lipsit de la nicio dezbatere. Toate explicatiile pentru cele 12 recomandari au trecut prin filtrul de la Ministerul Justitiei. De aceasta data, tind sa cred ca raportul are iz politic, are multe interese, raportul foloseste standarde duble si se raporteaza la obiective mobile, miscatoare. Va amintesc un lucru: erau patru recomandari, ulterior din patru au ajuns 12 recomandari, acum s-au mai adaugat opt. Acum vom avea 20 de recomandari. De ce mobile, de ce standard dublu? Pentru ca, spre exemplu, in 2012 era o masura legislativa de modificare la legile Justitiei privind competentele referitoare la actiunea disciplinara. Era bine, a fost apreciata masura, se raporta la judecatori, la procurori, ministrul Justitiei avea o competenta mai larga decat aceea de a sesiza, si era bine. Astazi, dupa sase ani de zile, ministrul are doar competenta de a declansa actiunea de a sesiza Inspectia Judiciara, nu ia masuri, se raporteaza numai fata de procurori si iata nu mai este bine. Acelasi lucru nu poate sa fie bun in 2012 si sa nu fie bun in 2018. Va mai dau un exemplu: nu cu multa vreme in urma un procuror de rang inalt era numit in functie cu un aviz negativ de la Sectia de procurori. Si a fost bine. Nimeni nu s-a revoltat, nimeni nu s-a ingrijorat, Justitia nu a fost incalcata, independenta procurorilor a fost respectata. Astazi, ni se cere nici mai mult nici mai putin decat avizul Sectiei de procurori a CMS sa devina unul obligatoriu, adica sa nu trecem peste un aviz negativ, ceea ce iarasi, la interval scurt de timp, putem observa abordari diferite", a detaliat Tudorel Toader.

Prin urmare, a subliniat ministrul Justitiei, legiuitorul roman are aceasta libertate de a legifera, scrie Agerpres.

"Sa nu spuna cineva ca o recomandare, indiferent a cui este ea, trece peste o decizie a Curtii Constitutionale. (...) Ce este obligatoriu este faptul ca sunt obligatorii standardele europene. Este obligatoriu procesul ireversibil de legiferare. (...) Nu trebuie sa fii mare jurist, nici nu trebuie sa fii jurist sa intelegi faptul ca de la Bruxelles vine o comisie din trei - cinci experti, care evalueaza si fac raportul acela si formuleaza niste recomandari. Nu va imaginati ca trei - cinci specialisti vin in Romania, fac niste recomandari, iar recomandarea lor devine mai puternica decat legea nationala, recomandarea lor devine ca o norma dintr-un tratat/ o conventie internationala. Nu trebuie sa fii jurist sa stii ca expertii aia, cat sunt ei de experti, nu devin legiuitori cand vin in Romania sa ne evalueze, sa faca recomandari. Recomandarile lor stau la baza raportului final", a explicat Toader.

Intrebat daca va suspenda procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, el a raspuns: "Toate recomandarile au rolul lor. Noi ne uitam la fiecare recomandare in parte, ii dam vocatia juridica pe care recomandarea o are. Sa nu va imaginati ca o recomandare poate sa aiba putere juridica - si imi asum ceea ce spun - peste legea nationala".

Marti, Comisia Europeana a recomandat Romaniei, in raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, sa suspende imediat punerea in aplicare a legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare si sa le revizuiasca tinand seama pe deplin atat de recomandarile formulate in cadrul MCV, cat si de cele formulate de Comisia de la Venetia si de Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).