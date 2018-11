"Este pentru prima data dupa aderare cand Europa ne-a spus ca ne-am indepartat de ea, de valorile ei, de principiile ei. Ca cei pe care i-am ales vor sa ne scoata afara din propria casa.

Ieri, intregul Parlament al Europei ne-a vorbit pe un singur glas: Romania, trezeste-te!

Ca sa ramanem intre granitele civilizatiei trebuie oprit atacul talharilor asupra justitiei! Trebuie sa facem lumina si sa gasim vinovatii pentru represiunea din 10 august.

Ieri, Europa ne-a spus ca e cu noi si impotriva lor. Ca mai e speranta, daca ne trezim la timp, ca Europa este si casa noastra, daca nu-i dam foc.

Trebuie sa ii oprim si apoi sa incepem reconstruirea tarii. Caramida cu caramida, scoala cu scoala, spital cu spital. Impreuna putem face asta.

Unii am inteles prea tarziu ca votul nostru e puterea noastra. In 6 luni vom avea o noua sansa. Romania isi va alege oamenii care sa o reprezinte in Europa, oameni care sa se bata pentru drepturile romanilor si sa nu le pericliteze viitorul.

Locul Romaniei este in Europa pentru ca nu a fost niciodata altundeva. Cine vrea sa ne scoata din civilizatia occidentala spre care am tanjit mereu va plati cu varf si indesat.

Voi face tot ce tine de mine ca sa nu mai traim asemenea zile negre in care minciuna a devenit politica de stat", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.