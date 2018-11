"In realitate nu a fost nicio surpriza, pentru ca toata interventia anterioara acestui gest pe care domnul Iordache a avut-o in plenul Parlamentului era o interventie demna de Nicolae Ceausescu in cele mai negre momente ale sale. A sustinut pur si simplu ca de fapt toata Uniunea Europeana si Romania si toate celelalte intututii europene vor sa se razbune si sunt impotriva Romaniei si ca ei, PSD-ul, vor continua ceea ce fac pana la capat 'indiferent ce s-ar intampla', in ciuda tuturor si a insiruit institutiile europene.

Si in acest contex a fost si gestul care nu era adresat doar unei parti din Parlament, era adresat de fapt Romaniei. Este dovada suprema ca vorbim de o gasca de penali care au confiscat statul roman si care ne trateaza ca pe niste acareturi proprii. E un gest revoltator. Este un gest care arata cat de jos a ajuns aceasta gasca de infractori din jurul domnului Liviu Dragnea", a spus el, citat de digi24.ro.