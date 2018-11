"Raportul MCV nu este un act juridic, atentie! El contine niste recomandari. Deci el nu poate fi atacat sau contestat in Justitie, ca sa ne lamurim. Sigur ca o sa le spun, dar cred ca cine a vorbit poate nu a fost suficient de atent la exprimare. (...) El ar putea sa fie, sa presupunem, supus unei analize si eventual contestat. Dar o astfel de decizie nu este luata. (...) Ca sa nu facem confuzii. Nu am discutat inca despre o astfel de posibilitate. (...) M-am vazut aseara cu domnul Dragnea, dar nu am discutat acest subiect", a raspuns liderul ALDE, chestionat cum comenteaza posibilitatea ca PSD sa conteste raportul MCV la Curtea Europeana de Justitie.

Tariceanu este de parere ca recomandarile facute de Comisia Europeana ar trebui analizate.

, a completat el, citat de romanialibera.ro