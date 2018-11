Potrivit surselor citate, o decizie finala nu a fost luata, aceasta varianta fiind deocamdata in analiza.

Marti, Comisia Europeana a recomandat Romaniei, in raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, sa suspende imediat punerea in aplicare a legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare si sa le revizuiasca tinand seama pe deplin atat de recomandarile formulate in cadrul MCV, cat si de cele formulate de Comisia de la Venetia si de Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), informeaza Agerpres.



", a declarat, la Strasbourg, prim-vicepresedintele executivului comunitar, Frans Timmermans.

Tot marti, Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, cu 473 voturi pentru, 151 de voturi impotriva si 40 de abtineri, un text care afirma “profunda preocupare” a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si “condamna interventia violenta si disproportionata a fortelor de politie in timpul protestelor de la Bucuresti” din luna august.