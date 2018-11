"«Acest guvern trebuie sa plece. In momentul de fata Liviu Dragnea si PSD tarasc Romania in afara Europei. USR este dispus sa depuna motiunea de cenzura, este obligatorie in acest moment. Desi probabil nu inseamna nimic pentru Dragnea si Tariceanu, Uniunea Europeana incearca salvarea Romaniei si a romanilor din directia distructiva spre care ne indreapta actuala majoritate politica. Ca si USR, aliatii nostri europeni vor ca Romania sa ramana pe calea europeana, a democratiei si a statului de drept si avertizeaza ca nu vor accepta la nesfarsit o Romanie in care autoritatile isi gazeaza proprii cetateni si apara condamnatii penal!», a declarat presedintele USR Dan Barna.

USR subliniaza ca nu se poate ca toate organismele internationale si europene sa greseasca. Rezolutia din Parlamentul European impotriva modificarilor aduse legilor justitiei si legislatiei penale si raportul MCV al Comisiei Europene, vin dupa niste rapoarte devastatoare ale GRECO si ale Comisiei de la Venetia, organisme formate din experti, nu din politicieni. Toate aceste organisme internationale spun acelasi lucru: Aceste modificari sunt nocive, trebuie sa se renunte la ele!



, a avertizat deputatul USR Stelian Ion.

Ceea ce ne spun institutiile europene este ca PSD si ALDE indeparteaza Romania de Uniunea Europeana, de valorile si principiile democratice europene, si risca sa distruga orice urma de credibilitate a Romaniei, putand duce chiar la scoaterea noastra din UE!

USR a depus deja proiecte de lege pentru a transpune recomandarile Comisiei de la Venetia in legile justitiei, va propune corectarea Codurilor Penale, in acord cu deciziile CCR, dar si ale institutiilor europene si va lupta pentru respectarea drepturilor si libertatilor din Romania", se arata intr-un comunicat.