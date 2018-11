"Esecul guvernarii Dragnea-Tariceanu, surprins PERFECT de recomandarea CE de ridicare a MCV DOAR pentru Bulgaria.

Este exact ce au dorit PSD-ALDE si este strategia celor doi de a scoate Romania din UE si de a o apropia de Rusia.

Guvernul PSD-ALDE nu este pregatit sa preia presedintia Consiliului Uniuniii Europene. Dancila, Andrusca, Teodorovici si restul gastii sunt praf. Si acum o stie toata Europa. Acesti oameni vor exporta criza din Romania in UE in cazul in care vor fi lasati la butoane.

Sustin votul colegilor mei din Parlamentul European. Am prezentat aceasta opinie din 3 Octombrie si imi pare bine ca au inteles sa voteze impotriva guvernarii toxice PSD-ALDE.

PSD-ALDE trebuie sa plece, URGENT!", a scris Florin Citu pe Facebook.