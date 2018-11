"Ecaterina Andronescu, blestemul sistemului de educatie romanesc revine in guvern.

Doi oameni au distrus sistemul de invatamant in Romania, ministrul taranist Andrei Marga si socialista Ecaterina Andronescu, prezervand locurile de munca a mii de suplinitori si dascali incompetenti si alungand inginerii din sistemul de invatamand profesional.

Azi vedem efectele. Nu mai avem forta de munca satisfacator calificata. Cei doi, prin deciziile lor, au urmarit de fapt sa avem cat mai multi absolventi de licee teoretice pentru a-i impinge catre invatamantul superior cu plata,in universitati de stat sau private.

Politici ticaloase, care au ridicat analfabetismul functional al tinerilor absolventi la nivelul cel mai ridicat din Europa, decizii a caror cost il plateste Romania, azi, cand aducem forta de munca acceptabil calificata in alimentatie publica, constructii, santiere navale, service-uri auto, etc.,din tari asiatice.

Spre gloria definitiva a invatamantului romanesc, Ecaterina Andronescu a fost renominalizata pentru functia de ministru la Ministerul Educatiei Nationale in conditiile in care a facut pulbere in calitate de parlamentar in Comisia de Invatamant, chiar Legea 1/20011, Legea Educatiei Nationale.

Oricum, dupa ce a fost extrem de critica la adresa lui Dragnea, incoruptibila Ecaterina Andronescu a sfarsit prin a-i linge ghetele stapanului pentru un vremelnic post de ministru.

Sper ca profesorul Iohannis o va trimite inapoi la partid pe Ecaterina Andronescu", a scris Traian Basescu pe Facebook.