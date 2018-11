"Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de domnul presedinte Klaus Iohannis sa avem efecte de genul acesta. Cu siguranta, Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE. Guvernul Romaniei este bine pregatit si acest lucru este stiut chiar de domnul presedinte Iohannis, pentru ca noi avem un comitet interministerial pentru Presedintia Consiliului UE, la care au participat si reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale. (...)

Este finalizat intreg programul efectiv de actiuni. In mandatul Romaniei vor fi peste 1.000 de reuniuni formale si informale la Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg, deci, in medie, vor fi sapte intalniri sau discutii in fiecare zi a exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE. Vom avea o multitudine de evenimente formale si informale organizate in Romania. S-au definit reperele esentiale pentru reuniunile de sefi stat si de guvern de la Sibiu, din 9 mai 2019. Pot sa spun ca a inceput procesul efectiv al summitului, sistemul de acreditare este finalizat, site-ul este gata, responsabilii pe evenimente si protocol – stabiliti, reteaua de comunicatori institutionali – formata si instruita", a spus sefa Executivului, citata de sibiu100.ro.

Chestionata daca gaseste nepotrivite declaratiile presedintelui cu privire la faptul ca Romania nu este pregatita pentru Presedintia Consiliului UE, raspunsul Vioricai Dancila a fost: "Domnul presedinte Iohannis, prin astfel de afirmatii, prin indemnurile de a rasturna Guvernul, deserveste profund interesele Romaniei".

"Respect institutia prezidentiala, ca de altfel toate institutiile statului. Ati vazut ca sunt adepta ferma si totala a unei bune conlucrari, dar ma vad obligata sa resping si chiar sa condamn o astfel de atitudine distructiva a presedintelui Romaniei. Ma intreb ce vrea domnul presedinte, anarhie, instabilitate politica? Pentru ca eu cred ca numai asta poti obtine atunci cand (…) vii cu astfel de afirmatii care aduc o imagine negativa nu numai in interiorul Romaniei, ci este preluata si in exterior", a mai spus ea la Antena3.