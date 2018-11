"Daca ati vazut, nu a fost niciun vot impotriva legii, pentru ca nici nu imi inchipui cum ar putea sa existe un parlamentar care sa se opuna dublarii pensiilor", a declarat Lia Olguta Vasilescu, dupa raportul favorabil pe acest proiect dat in Comisia pentru munca, ea subliniind ca sunt bani pentru majorarile de pensii. "Din moment ce avem avizul Ministerului de Finante, sigur, da", a sustinut ministrul.

Ea a confirmat ca a discutat despre acest proiect, impreuna cu presedintele comisiei, in biroul liderului PSD, Liviu Dragnea.

"Am discutat despre acest proiect, am discutat si cu colegii de la UDMR pentru sustinerea proiectului de lege, dar asa cum spun nu cred ca exista vreun parlamentar care sa voteze impotriva. Abtineri, ca asa se intampla cand nu au idei si un alt proiect pe care sa il puna pe masa, dar mi-e greu sa cred ca cineva va vota impotriva acestui proiect de lege", a precizat ministrul Muncii.

Cat despre obiectiile aduse proiectului de act normativ, Lia Olguta Vasilescu a afirmat ca sunt "aceleasi critici mincinoase".



"Aceleasi critici mincinoase. De data asta, fiind de fata, am putut sa am o reactie. Numai daca ne gandim la faptul ca am preluat punctul de pensie la 871 de lei, cand am venit la guvernare, l-am adus la 1.100, matematic, asa cum scrie in programul de guvernare, si pana in 2020, deci in interiorul mandatului nostru, ajunge la 1.775. Doar de aici vedem o dublare a pensiilor. Ce se intampla in 2021, cand este din nou o crestere a punctului de pensie si cand intra si noua formula de calcul - VPR-ul (Valoarea Punctului de Referinta - n.r.) de unde si de acolo se mai castiga ceva, cred ca oamenii inteleg ca este o lege buna, care se aplica in interiorul mandatului nostru si ca toata lumea are de castigat", a punctat ministrul Muncii.