"As fi vrut sa nu vad, dar, oricine, cu un minim interes pentru actualitate, care se informeaza, poate constata convergenta acestor dorinte sau intentii de daramare ale Guvernului actual. E asa o disperare mare sa plece Guvernul PSD-ALDE! Ca sa ce, cine sa vina, cu ce sprijin parlamentar?



De fapt, eu cred ca este o mare inconstienta, care ne poate face rau. Pana acum, astfel de agitatii politice nu au contaminat mediul economic, dar vedem reactiile, vedem reactiile pe care le au alte state in legatura cu declaratiile presedintelui Romaniei, declaratiile anumitor partide politice. Este clar ca toti au mers pe aceeasi lungime de unda, toti au vrut sa fie sanctionata Romania si acest lucru este reliefat de votul pe care l-au dat in Parlamentul European astazi", a spus sefa Executivului la Antena 3, potrivit stirileprotv.ro.