"Guvernul si-a facut temele. Nu asta e problema. E o problema un pic mai ampla si cred ca presedintele, din pozitia pe care o are, ar fi putut sa fie unul dintre factorii esentiali ai acestui demers de armonizare a tuturor punctelor de vedere. (...) Eu consider ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene din cauza problemelor politice, nu din punct de vedere tehnic. Pregatirea presedintiei presupune intai de toate un efort administrativ, politic, de corelare cu Comisia, cu Consiliul UE, dar, dincolo de acest lucru, cred ca este o ocazie foarte buna care se ofera fiecarui stat pe rand pe masura ce preia presedintia sa isi promoveze si o agenda cu subiecte de interes national, de interese proprii. Dincolo de interesele de ordin general care sunt incluse in agenda europeana a presedintiei Romaniei, nu exista nimic care sa tina de interesul nostru", a mentionat presedintele Senatului, citat de stirileprotv.ro.



In ceea ce priveste temele de interes national, el a enumerat aderarea la spatiul Schengen sau ridicarea MCV.

"Acest lucru ar fi trebuit sa fie rezultatul unei pregatiri care lipseste - o pregatire politica intre toate institutiile implicate in viitoare presedintie. Aici vorbesc in primul rand de Parlament, de Guvern, vorbesc de presedinte, vorbesc de partidele politice, pentru ca, in mod normal, interesul national nu este reprezentat de o parte sau de alta a spectrului politic - ma refer la partide. Si acest dialog a lipsit cu desavarsire, ma refer la mare parte din dialogul esential pentru promovare intereselor romanesti. Asadar o sa avem o agenda care o sa fie in folosul tuturor statelor membre. Nu stiu daca mai avem timp sa promovam o agenda proprie. Eu am sugerat chiar si acum, in ceasul al doisprezecelea, sa intreprindem un astfel de demers, insa raspunsul celor din opozitie l-am vazut si sigur pentru mine este deceptionant sa vad ca atata poate sa inteleaga domnul Orban si numai stiu cine de la USR, ca nu-i cunosc cum ii cheama", a mai spus el.