"Guvernul Romaniei a prezentat argumente solide privind modificarile legislative precum si clarificari de fiecare data cand a fost nevoie, in baza principiului cooperarii loiale intre institutiile UE si statele membre.

Suntem deschisi cooperarii stranse si deschise cu forurile UE, insa cerem tratament egal. Nu putem fi de acord ca la deschiderea, implicarea si cooperarea autoritatilor romane sa se raspunda cu ostilitate.



Romania a facut progrese semnificative, iar acest lucru nu este, din pacate, reflectat corect in interiorul raportului MCV. Recomandarile MCV sunt disproportionate, inaplicabile si prin adaugarea arbitrara de noi conditionalitati depasesc atat cadrul national constitutional cat si sfera dreptului primar al Uniunii Europene.

E o realitate ca MCV, de foarte multe ori, a fost folosit ca arma politica, cu tot felul de „moving targets”, mereu alte recomandari, fiind folosit impotriva unor interese importante ale Romaniei, si ma refer de exemplu la aderarea Romaniei la spatiul Schengen avand in vedere ca Romania indeplineste toate criteriile de aderare la spatiul Schengen actionand ca un membru de facto inca din anul 2010.

Nu e niciun motiv pentru care Romania sa poata sa mai fie sub controlul MCV. Sunt alte instrumente care se pot aplica si se aplica tuturor statelor membre, cum este raportul de tara din semestrul european.

Justitia se face in sala de judecata exclusiv pe baza probatoriului existent la dosar, legal obtinut. Este un principiu fundamental pe care l-am invatat in prima zi la facultatea de drept. Apararea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului sunt valori democratice pe care fiecare dintre noi avem datoria si obligatia sa le respectam.

In ceea ce priveste rezolutia PE privind Romania, aceasta rezolutie este una profund politica, parte din jocul politic in perspectiva viitoarelor alegeri europarlamentare.

Este dificil de inteles, de exemplu, logica in virtutea careia in rezolutie sunt criticate articole din Codurile penale care au fost deja declarate neconstitutionale si care oricum nu se vor aplica. La fel de neinteles sunt si criticile aduse organizarii referendumului privind familia traditionala, in conditiile in care acest referendum a raspuns unei initiative cetatenesti legitime, iar fiecare stat membru are dreptul sa dispuna organizarea unor astfel de consultari democratice.

Romania a fost si este un stat profund atasat comunitatii de idei si valori europene si euro-atlantice", a scris Ana Birchall pe Facebook.