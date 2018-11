"Categoric, se vede ca este o rezolutie politica. Este profund incorecta si in cel putin cateva puncte nu are temei deloc, iar in altele nici macar nu se refera la Romania. In fapt, aceasta rezolutie este expresia intereselor electorale ale marilor grupuri politice europene - popularii, care sunt majoritari si social-democratii.

S-au respins amendamentele de condamnare explicita a protocoalelor intre servicii secrete si institutiile sistemului judiciar, de parca astfel de protocoale ar fi uzuale in Uniunea Europeana, cand in realitate sunt de neacceptat. Apoi, este de neinteles critica aruncata asupra Jandarmeriei Romane, in conditiile in care interventia fortelor de ordine din celelalte state membre ale UE este perfect identica cu cea a jandarmilor romani", a spus sefa Executivului la Antena 3, conform stirileprotv.ro.



Facand referire la votul dat in PE, premierul a mai subliniat ca "este absolut regretabil ca s-au gasit europarlamentari romani care sa voteze impotriva Romaniei".

"Sunt cateva limite pe care nu ar trebui sa le incalce niciun bun roman niciodata si in nicio imprejurare. Un bun roman nu voteaza niciodata impotriva propriei tari, indiferent de context, indiferent de razboiul politic, indiferent de cate beneficii electorale ar obtine prin asta in propria tara. Este trist sa vezi romani impotriva Romaniei, asa cum am vazut in situatia acestei rezolutii", a adaugat ea.