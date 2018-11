"Orice stat responsabil trimite mai multe scenarii pentru ca s-ar putea, nu stiu, ca economia europeana sa intre in colaps si atunci trebuie sa ai niste scenarii de lucru. Asta nu inseamna ca se si aplica. Si a explicat foarte bine, culmea, domnul Theodor Stolojan chestiunea chiar in ziua respectiva. De ce este nevoie ca la Comisia Europeana sa se trimita mai multe scenarii", a spus Vasilescu, citata de romaniatv.net.

Potrivit informatiilor care circula in mass-media, senatorul PNL Florin Citu a sustinut ca Ministerul Finantelor Publice a trimis la Bruxelles o scrisoare cu masuri pe care ar intentiona sa le ia pentru a se incadra in tinta de deficit bugetar de 3% de anul viitor. Printre aceste masuri, s-ar numara si cea de inghetare a salariilor in sectorul public.