"Nu l-am vazut (raportul MCV- n.r.) sau mai bine spus am o serie de informatii preliminare, asteptam adoptarea lui. Din informatiile preliminare raportul este si cred ca va trebui analizat din doua perspective – una nefireasca, politica, pentru ca raportul MCV s-a dorit sa fie un mecanism tehnic, juridic, si din perspectiva tehnica.



Dar dupa ce o sa primesc raportul oficial o sa pot sa il parcurg si o va fac anumite comentarii. (…) Comisia (Comisia Europeana – n.r.) intra intr-o zona politica ce nu este justificata, pentru ca raportul este un instrument cu precadere tehnic si am vazut in ultima perioada o serie de abordari politice care cred ca pun sub semnul intrebarii modul in care Comisia lucreaza cu statele membre. Deci Comisia nu cred ca poate sa puna sub semnul intrebarii optiunile statelor membre pe anumite domenii care nu intra in ceea ce s-ar numi logica subsidiaritatii", a declarat presedintele Senatului, citat de g4media.ro.

Tariceanu a facut cateva referiri si la rezolutia Parlamentului European: "Este un document pe care am avut posibilitatea sa il analizez inainte si pot sa va spun ca este total dezechilibrat, este subiectiv si pe mine ma dezamageste profund. Astazi sau maine le voi trimite colegilor mei din grupul ALDE o scrisoare in care sa imi manifest nemultumirea pentru pozitia pe care unii dintre ei au adoptat-o. Nu toti din grupul ALDE au votat in favoarea rezolutiei, dar o sa astept o lista exacta", a subliniat el.