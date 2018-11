"Am inceput parcurgerea raportului MCV pe anul 2018, prin care niste 'experti' necunoscuti dau indicatii Romaniei cu privire la aplicarea unor legi DEJA in vigoare, iar absurdul uneia dintre recomandari iese cu totul in evidenta. Astfel, Comisia Europeana solicita Parlamentului, prin raportul MCV, nici mai mult nici mai putin decat 'oprirea imediata a implementarii legilor justitiei realizate de Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, precum si a ordonantelor de urgenta emise de Guvern, stoparea implementarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala'", a afirmat, potrivit sursei citate, Florin Iordache.

Fostul ministru al Justitiei a opinat ca, printr-o astfel de solicitare, Comisia Europeana" nu doar ca isi depaseste" prerogativele stabilite prin Tratat, dar dovedeste si "dispret total" fata de intreaga ordine de drept si constitutionala din Romania.

Iordache sustine ca "daca o asemenea cerere, aberanta, ar fi implementata de Parlament, prin efectele pe care le-ar produce ar conduce la blocarea intregului sistem de justitie din Romania".

Potrivit acestuia, daca Parlamentul ar da o lege prin care ar abroga toate modificarile la legile justitiei, nu ar mai exista cadrul legal pentru admiterea in magistratura, promovare, constituirea completelor, functionarea CSM etc., in conditiile in care atat legea veche, cat si legea noua ar fi abrogate.

Social-democratul a adaugat ca, dincolo de acest aspect tehnic, "Comisia Europeana nu a explicat de ce solicita oprirea imediata a implementarii legilor justitiei, fara a diferentia in functie de cuprinsul acestora, in conditiile in care prevederi importante cuprinse in acestea au fost salutate de catre Comisia de la Venetia, care a remarcat ca acestea sunt de natura a intari independenta justitiei".

Printre acestea se numara, conform lui Florin Iordache, separarea carierei judecatorilor de cea a procurorilor, excluderea presedintelui Romaniei din procedura de numire a presedintelui ICCJ, fiind eliminate, sustine acesta, toate modalitatile de implicare a politicului in cariera judecatorilor.

Reintoarcerea la vechiul cadru legislativ ar insemna, adauga Iordache, printre altele, pastrarea unor texte neconstitutionale, o pregatire initiala a judecatorilor si procurorilor insuficienta fata de lipsa de experienta a acestora in momentul intrarii in sistem, permiterea unui sistem de promovare mascata in parchete, prin delegari si detasari netransparente, fara indeplinirea conditiilor de vechime.

Presedintele comisiei a mai sustinut ca noile legi includ prevederi ce au ca efect "transparentizarea" functionarii sistemului de justitie si "ruperea acestuia de influenta nefasta" a serviciilor de informatii.



"De ce doreste Comisia Europeana stoparea imediata a acestor prevederi care rup justitia de influenta maligna a serviciilor de informatii? Prin urmare, o astfel de recomandare nu poate fi pusa in aplicare, fiind lipsita de orice logica, iar consecintele sale ar fi profund negative pentru sistemul de justitie din Romania. Mai mult, faptul ca intr-un raport al Comisiei Europene exista o astfel de recomandare absurda duce la decredibilizarea acestuia", a declarat Florin Iordache, potrivit comunicatului.

Social-democratul a conchis ca intreg continutul raportului MCV va fi analizat in Parlament, urmand sa se comunice rezultatul analizei efectuate, precum si masurile care vor fi luate.

Marti, Comisia Europeana a recomandat Romaniei, in raportul privind MCV, sa suspende imediat punerea in aplicare a legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare si sa le revizuiasca tinand seama pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV, cat si de cele formulate de Comisia de la Venetia si de Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).