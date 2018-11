"Asa cum Guvernul Romaniei a reiterat in nenumarate randuri, Romania este pregatita pentru preluarea, la 1 ianuarie 2019, a mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar pregatirile se desfasoara conform calendarului.

De asemenea, atragem atentia ca Guvernul finlandez apreciaza ca pregatirea Romaniei privind preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene este in grafic, iar dialogul in cadrul formatului TRIO confirma, inca o data, capacitatea Romaniei de a exercita cu succes acest mandat.



In urma clarificarilor oferite de Ambasada Romaniei la Helsinki, principalul cotidian finlandez a publicat o actualizare a informatiei care trateaza declaratiile oficialilor finlandezi, actualizare ce cuprinde pozitia Executivului roman si clarifica faptul ca Romania nu se afla in imposibilitatea de a-si exercita mandatul de Presedintie a Consiliului UE si nu va solicita asistenta, in acest sens, Guvernului finlandez.

Reiteram ca exercitarea in bune conditii a mandatului privind Presedintia Romaniei a Consiliului Uniunii Europene este un exercitiu comun, care trebuie sa aiba la baza un consens politic intre toate institutiile statului si un dialog deschis si onest, care sa permita Romaniei sa indeplineasca cu succes aceasta responsabilitate.

Acest mandat constituie o oportunitate pentru confirmarea angajamentului Romaniei fata de Uniunea Europeana si de promovarea valorilor sale, cat si a consolidarii si articularii rolului Romaniei la nivelul statelor membre.

Nu in ultimul rand, subliniem importanta tratarii cu maturitate a unor informatii care nu sunt fundamentate pe demersuri reale si care pot afecta imaginea Romaniei si influenta credibilitatea si statutul sau la nivel european", se arata intr-un comunicat MAE.