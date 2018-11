"Sunt dezamagita si revoltata. Dezamagita pentru ca nu e drept, nu e corect, cata vreme argumentele Romaniei nu sunt luate in consideratie si obiectivele MCV-ului sunt mereu miscatoare, tocmai pentru a nu fi indeplinite. Am fost in Parlamentul European, am vorbit despre Romania, am adus in atentia Parlamentului European si a domnului prim-vicepresedinte Frans Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate sa spuna ca nu le stie si ma refer la protocoale. Sunt revoltata pentru ca Romaniei i se cer lucruri de neacceptat intr-o alta tara europeana", a declarat Viorica Dancila marti seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, intrebata despre cel mai recent raport al CE referitor la MCV privind Romania.

Premierul a adaugat ca in calitatea pe care o detine nu poate accepta, sub nicio forma, "acea recomandare imperativa prin care intr-un document oficial al Comisiei Europene ni se spune sa suspendam imediat legile votate de Parlamentul Romaniei si validate de Curtea Constitutionala", scrie Agerpres.

"O astfel de solicitare cred ca este o ingerinta grava in ordinea constitutionala a unui stat membru si, in acelasi timp, o incalcare a Tratatului european. Este de asemenea inadmisibil sa ni se ceara suspendarea imediata a procedurilor de revocare sau de numire a unor procurori-sefi, pentru ca e o interventie brutala in chestiuni care tin exclusiv de suveranitatea Romaniei. Atat timp cat respectam legile tarii, atat timp cat respectam Constitutia Romaniei, construita in acord cu principiile UE, nimeni nu are dreptul sa intervina in procedurile interne privind numirile din sistemul justitiei. De asemenea, nu este corect sa ni se spuna sa reluam proceduri de revocare sau de numire a unor procurori, cand in Germania, de exemplu, procurorul general a fost demis intr-o singura zi pentru ca l-a acuzat pe ministrul Justitiei ca nu respecta independenta justitiei. Fata de Germania nu avem nicio rezolutie in Parlamentul European, nu avem rapoarte MCV si atunci ne intrebam: de ce asemenea diferenta?", a spus Dancila.

"I-am raspuns cu buna-credinta, avand convingerea ca se doreste o clarificare dupa propaganda toxica pe care au facut-o unii la Bruxelles. I-am oferit argumente juridice. Nu am vazut nici macar unul dintre aceste argumente sa fie reflectat in raportul MCV si imi pun in mod firesc intrebarea: care a fost rostul celor 18 intrebari primite de la domnul prim-vicepresedinte Timmermans? De ce intrebi pe cineva daca nu te intereseaza ceea ce raspunde? Eu nu cer decat respect pentru Romania, tratament egal pentru Romania in Europa, cer egalitate in drepturi si tratament pentru cetatenii romani fata de ceilalti cetateni europeni. Cred ca nu mai putem accepta ca romanii sa fie certati pentru ceea ce se face peste tot in Europa sau sa ni se ceara lucruri pe care nu le face nimeni in Europa. Eu cred ca asa trebuie tratata Romania si vreau sa mentionez, inca o data, ca sunt revoltata, sunt dezamagita si nu cred ca nu trebuia sa se aiba in vedere si pozitia oficiala a Guvernului Romaniei", a afirmat Dancila.

Premierul s-a referit si la cele 18 intrebari pe care le-a primit de la prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, privind legile justitiei si codurile penale.Marti, Comisia Europeana a recomandat Romaniei, in raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, sa suspende imediat punerea in aplicare a legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare si sa le revizuiasca tinand seama pe deplin atat de recomandarile formulate in cadrul MCV, cat si de cele formulate de Comisia de la Venetia si de Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).

"Evolutiile din ultimele 12 luni din Romania pun sub semnul intrebarii sau dau inapoi unele progrese din ultimii zece ani, motiv pentru care Comisia Europeana a venit cu opt noi recomandari in cadrul raportului MCV pentru Romania", a declarat, la Strasbourg, prim-vicepresedintele executivului comunitar, Frans Timmermans.